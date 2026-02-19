ЗМІ: фірма, співзасновником якої є скандальний експосол Британії в США, змінить форму управління

Консалтингова фірма Global Counsel, співзасновником якої є колишній посол Великої Британії в США Пітер Мендельсон, готується до введення адміністративного управління вже в п'ятницю, 20 лютого, на тлі скандалу, що пов’язаний із файлами засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це Reuters повідомив ознайомлений співрозмовник, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, співробітникам у четвер, 19 лютого, повідомили, що це рішення було прийнято після хвилі відтоку клієнтів, яка почалася після розкриття інформації про минулі зв'язки Мендельсона з Епштейном.

Варто зауважити, що Global Counsel розірвала відносини з Мендельсоном у вересні минулого року – у той день, коли прем'єр-міністр Кір Стармер звільнив його з посади посла Великої Британії у Вашингтоні.

Бенджамін Вегг-Проссер, який разом з Мандельсоном заснував Global Counsel, пішов з посади генерального директора на початку лютого.

Зазначимо, прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

На тлі політичного скандалу свою посаду залишили директор з комунікацій в офісі прем’єра Тім Аллан, а також глава адміністрації прем'єра Британії Морган Максвіні.

