СМИ: фирма, соучредителем которой является экс-посол Британии в США, изменит форму управления

Консалтинговая фирма Global Counsel, соучредителем которой является бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон, готовится к введению административного управления уже в пятницу, 20 февраля, на фоне скандала, связанного с файлами осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом Reuters сообщил знакомый собеседник, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, сотрудникам в четверг, 19 февраля, сообщили, что это решение было принято после волны оттока клиентов, которая началась после раскрытия информации о прошлых связях Мендельсона с Эпштейном.

Стоит заметить, что Global Counsel разорвала отношения с Мендельсоном в сентябре прошлого года – в тот день, когда премьер-министр Кир Стармер уволил его с поста посла Великобритании в Вашингтоне.

Бенджамин Вегг-Проссер, который вместе с Мандельсоном основал Global Counsel, ушел с поста генерального директора в начале февраля.

Отметим, премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, осужденным в США.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

На фоне политического скандала свои должности покинули директор по коммуникациям в офисе премьера Тим Аллан, а также глава администрации премьера Великобритании Морган Максвини.

