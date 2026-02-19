Трамп заявил, что Совет мира собрал 7 млрд долларов для Газы и анонсировал "надзор" за ООН

Президент США Дональд Трамп во время первого заседания своего Совета мира объявил, что его члены внесут 7 млрд долларов на восстановление сектора Газа, и анонсировал "усиление" Организации Объединенных Наций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно из трансляции заседания, которую вел Белый дом.

По словам Трампа, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт вместе внесут более 7 миллиардов долларов в пакет помощи для сектора Газа.

Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан выделят военных и полицию для стабилизации ситуации в Газе.

Трамп добавил, что Египет и Иордания оказывают помощь палестинским полицейским силам.

Кроме того, Соединенные Штаты внесут 10 миллиардов в Совет мира.

Президент США также заявил, что его Совет мира в определенной степени будет "надзирать" за ООН, хотя и не уточнил, как именно это будет происходить.

"Мы собираемся укрепить Организацию Объединенных Наций. Им нужна помощь, и им нужна финансовая помощь. Мы собираемся помочь им финансово, и мы собираемся убедиться, что Организация Объединенных Наций является жизнеспособной", – сказал он.

Напомним, что большинство стран, которые Трамп пригласил в члены Совета мира, отказались от предложения из-за опасений, что организация стремится заменить ООН.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Согласно плану американского президента, Совет мира должен был сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Члены Совета мира – это преимущественно страны Ближнего Востока и Южной Америки, в частности лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины и Парагвая.

Из Европейского Союза в церемонии подписания участвовали премьер-министры Венгрии и Болгарии. Кроме того, также присутствовали представители четырех европейских стран из-за пределов ЕС – Армении, Азербайджана, Турции и Косово.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия истекут.