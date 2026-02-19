Трамп продовжив на рік деякі санкції США проти РФ через її агресію проти України

Американський президент Дональд Трамп офіційно продовжив ще на рік санкції проти Росії через війну в Україні.

Це випливає з повідомлення, яке оприлюднене у Федеральному реєстрі США, пише "Європейська правда".

Цей указ, який набуває чинності 20 лютого, передбачає продовження низки антиросійських санкцій, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

Перший указ про санкції щодо Росії був виданий у 2014 році. Тоді указ президента США Барака Обами № 13660, який був опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування майна низки осіб.

Спочатку санкції були застосовані до тих, хто сприяв окупації Росією Криму.

Згодом список санкцій кілька разів поновлювався за президентства Джо Байдена.

Нагадаємо, 8 січня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Ще в середині листопада Ліндсі Грем заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

ЗМІ також повідомляли, що американські сенатори також розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.