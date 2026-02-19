Трамп продлил на год некоторые санкции США против РФ из-за ее агрессии против Украины

Американский президент Дональд Трамп официально продлил еще на год санкции против России из-за войны в Украине.

Это следует из сообщения, опубликованного в Федеральном реестре США, пишет "Европейская правда".

Этот указ, который вступает в силу 20 февраля, предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Первый указ о санкциях в отношении России был издан в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы № 13660, который был опубликован 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание имущества ряда лиц.

Изначально санкции были применены к тем, кто способствовал оккупации Россией Крыма.

Впоследствии список санкций несколько раз обновлялся при президентстве Джо Байдена.

Напомним, 8 января сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Еще в середине ноября Линдси Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

СМИ также сообщали, что американские сенаторы также разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.