В Естонії засудили громадянина Ізраїлю за роботу на користь РФ

В Естонії суд визнав винним у шпигунстві на користь Росії громадянина Ізраїлю.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Суд естонського повіту Гар'юмаа визнав громадянина Ізраїлю Анатолія Привалова винним у діяльності, спрямованій проти Естонії.

50-річного Привалова визнали винним у зборі та передачі інформації Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ) і засудили його до шести років і шести місяців тюремного ув'язнення.

Нещодавно в Естонії викрили охоронця у зоні очікування прикордонного пункту Койдула, який щонайменше три роки передавав до Росії за завданням ФСБ інформацію про події на кордоні та про співробітників пункту пропуску.

Також писали, що поліція безпеки (КаПо) вислала з Естонії громадянина РФ Давида Арутюняна, який становив загрозу безпеці країни.