В Эстонии осудили гражданина Израиля за работу в интересах РФ

В Эстонии суд признал виновным в шпионаже в пользу России гражданина Израиля.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Суд эстонского уезда Харьюмаа признал гражданина Израиля Анатолия Привалова виновным в деятельности, направленной против Эстонии.

50-летнего Привалова признали виновным в сборе и передаче информации Федеральной службе безопасности России (ФСБ) и приговорили его к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.

Недавно в Эстонии разоблачили охранника в зоне ожидания пограничного пункта Койдула, который не менее трех лет передавал в Россию по заданию ФСБ информацию о событиях на границе и о сотрудниках пункта пропуска.

Также писали, что полиция безопасности (КаПо) выслала из Эстонии гражданина РФ Давида Арутюняна, который представлял угрозу безопасности страны.