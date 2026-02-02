Глава європейської дипломатії Кая Каллас попередила про кінець звичного світового порядку, а також зазначила, що Європа повинна адаптуватися до нових реалій, не тільки з агресивною Росією, але й зі швидко мінливою природою альянсу з США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас заявила на конференції з питань безпеки в Осло, її слова наводить The Guardian.

Як зазначила головна європейська дипломатка, відхід США від Європи є "довгостроковим" процесом, до якого ЄС повинен терміново адаптуватися.

"Насправді, якщо ми подивимося на трансатлантичну політику або на те, що робить адміністрація США...то це не почалося з президента Трампа. Я думаю, що є багато спільного в політиці різних адміністрацій. Тож... може бути дуже легко думати, що приходить одна особистість, відбуваються вибори, потім приходить інша, але я думаю, що нам дійсно потрібно дивитися на довгострокову перспективу", – сказала вона.

За словами Каллас, у жовтні понад 40% американців вважали європейців своїми найближчими союзниками, а цю думку поділяли лише 14% європейців.

Вона додала, що з того часу "багато чого сталося, тому я думаю, що цей відсоток може бути ще нижчим".

Каллас раніше говорила, що Європа більше не є пріоритетом у зовнішній та безпековій політиці США, тому Європейський Союз має активізуватися у сфері власної оборони.

А перед тим вона запевняла, що Європа не відмовлятиметься від 80 років трансатлантичних відносин зі США.