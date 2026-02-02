Каллас: уход США из Европы – долгосрочный процесс, к которому нужно адаптироваться

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила о конце привычного мирового порядка, а также отметила, что Европа должна адаптироваться к новым реалиям, не только с агрессивной Россией, но и с быстро меняющейся природой альянса с США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас заявила на конференции по вопросам безопасности в Осло, ее слова приводит The Guardian.

Как отметила главная европейская дипломатка, уход США из Европы является "долгосрочным" процессом, к которому ЕС должен срочно адаптироваться.

"На самом деле, если мы посмотрим на трансатлантическую политику или на то, что делает администрация США... то это не началось с президента Трампа. Я думаю, что есть много общего в политике разных администраций. Поэтому... может быть очень легко думать, что приходит одна личность, проходят выборы, потом приходит другая, но я думаю, что нам действительно нужно смотреть на долгосрочную перспективу", – сказала она.

По словам Каллас, в октябре более 40% американцев считали европейцев своими ближайшими союзниками, а это мнение разделяли только 14% европейцев.

Она добавила, что с тех пор "многое произошло, поэтому я думаю, что этот процент может быть еще ниже".

Каллас ранее говорила, что Европа больше не является приоритетом во внешней и оборонной политике США, поэтому Европейский Союз должен активизироваться в сфере собственной обороны.

А перед этим она уверяла, что Европа не будет отказываться от 80 лет трансатлантических отношений с США.