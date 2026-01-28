Каллас каже, що ЄС має припинити "передавати своє виживання на аутсорсинг" до США

Європа більше не є пріоритетом у зовнішній та безпековій політиці США, тому Європейський Союз має активізуватися у сфері власної оборони.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас під час конференції Європейської оборонної агенції 28 січня.

США більше не розглядають Європу як пріоритет, тому ЄС сам мусить будувати власну безпеку.

"Дозвольте мені бути дуже чіткою. Ми прагнемо міцних трансатлантичних зв’язків. США залишатимуться партнером і союзником Європи. Але Європа має пристосуватися до нових реалій: Європа більше не є основним центром тяжіння Вашингтона", – констатувала Каллас.

Вона заявила про "фундаментальну переорієнтацію" по той бік Атлантики, яка "похитнула трансатлантичні відносини до їхньої основи".

"Зрушення відбувається вже деякий час. Воно є структурним, а не тимчасовим. Це означає, що Європа повинна активізуватися. Жодна велика держава в історії ніколи не передавала своє виживання на аутсорсинг і не виживала", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", минулого тижня у Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердження торгової угоди ЄС і США. Йдеться про домовленість, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Призупинення відбулось у відповідь на те, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію. Згодом він скасував свої погрози, заявивши, що наблизився до угоди щодо арктичного острова.

Відповідно, робота над торговельною угодою ЄС-США може поновитися.