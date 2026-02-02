В ЕС говорят, что замещение российского газа американским не приведет к зависимости

Решение Европейского Союза о замене российских энергоносителей американскими, в частности за счет увеличения закупок сжиженного газа из США, не приведет к зависимости ЕС от Соединенных Штатов.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

ЕС не боится, что увеличение импорта американского газа приведет к зависимости от США.

"Импорт большего количества энергоносителей из Соединенных Штатов является частью нашей стратегии поэтапного отказа от импорта энергоносителей из России, законодательство по которой буквально вступает в силу завтра", – заявила Итконен.

Она рассказала, что ЕС делает это, "диверсифицируя источники энергии и распределяя риски".

"С 2022 года, когда Россия начала войну в Украине, США стали важным источником импорта газа в Европейский Союз. И есть одна вещь, которую я хочу очень четко объяснить: импорт ЕС из США, американский СПГ, нельзя сравнивать с довоенной зависимостью от России, которую мы имели", – подчеркнула пресс-секретарь.

Она напомнила, что до начала войны Россия поставляла около 45% от всего импорта газа в ЕС.

"Это осуществлялось через специальные трубопроводы, которые контролировались и принадлежали одной государственной компании, подлежащей правительственному контролю. Во-вторых, Россия часто и неоднократно использовала энергоносители как оружие в течение последних десятилетий. В-третьих, в отличие от трубопроводного газа, СПГ является глобальным и ликвидным рынком, он предлагает больше вариантов диверсификации для Европейского Союза", – пояснила Анна-Кайса.

"Таким образом, это делает нашу зависимость от СПГ гораздо более управляемой по сравнению с нашей зависимостью от импорта трубопроводного газа... Наш импорт из США, СПГ, который мы покупаем в США, нельзя сравнивать с ситуацией, в которой мы были до 2022 года", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", 3 февраля вступает в силу отказ ЕС от российского газа, первые контракты отменят с 25 апреля 2026-го.

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС.

Ранее Словакия заявила, что вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ.

