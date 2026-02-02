Новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна, свидетельствуют, что он имел доступ к чрезвычайно чувствительным обсуждениям британской правительственной политики на пике мирового финансового кризиса.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Эпштейну, который на тот момент уже был осужден за сексуальное преступление, в июне 2009 года переслали электронное письмо, написанное старшим советником по вопросам политики тогдашнего премьер-министра Гордона Брауна Ником Батлером.

Письмо касалось реакции правительства на банковский кризис и было адресовано "Гордону".

Как следует из материалов, письмо, вероятно, переслал тогдашний министр по делам бизнеса и бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон, который сейчас снова оказался под пристальным вниманием из-за своих связей с Эпштейном.

В сообщении, обнародованном в последних материалах Министерства юстиции США по делу Эпштейна, отмечалась "очень значительная база активов" Великобритании и указывалось, что страна имеет "активы, пригодные для продажи, которые не являются стратегическими".

В ответ Эпштейн поинтересовался, какие именно активы имеются в виду.

Сообщение Батлера также получили ключевые должностные лица аппарата тогдашнего премьер-министра, в частности Джереми Хейвуд, Кристина Скотт и Шрити Вадера. В то же время в материалах нет признаков того, что они знали о дальнейшей пересылке переписки Эпштейну.

Отдельное электронное письмо, датированное августом 2009 года, содержало информацию об инвестициях и приоритетах Банка Англии. Личность, переславшая это письмо Эпштейну, в документах скрыта.

Напомним, новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Эпштейна, свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов мужу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

2 февраля он отказался от членства в Лейбористской партии после раскрытия новых фактов по делу, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Мендельсон не должен быть членом Палаты лордов.

Как сообщалось, Мендельсон заявил в начале этого месяца, что его дружба с Эпштейном была "самой ужасной ошибкой". В то же время он продолжает отрицать, что знал о преступлениях Эпштейна, ранее утверждая, что опозоренный финансист не делился с ним подробностями своей сексуальной жизни, поскольку Мендельсон является геем.