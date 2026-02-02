Експосол Британії в США йде з партії після викриття його зв'язків з Епштейном

Колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон, якого восени звільнили з посади через його зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, відмовився від членства в Лейбористській партії після викриття нових фактів у справі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Колишній посол знову з'явився в останньому випуску файлів Міністерства юстиції США щодо справи Епштейна у п'ятницю. Документи свідчать про те, що Епштейн здійснив платежі Мендельсону на суму 75 тисяч доларів у 2003 та 2004 роках.

У своєму листі до генерального секретаря Лейбористської партії Мендельсон написав, що не хоче "створювати ще більшої ганьби" своїми зв'язками з Епштейном.

Водночас експосол спростовує фінансові зв’язки зі злочинцем.

"Звинувачення, які я вважаю хибними, що він здійснював мені фінансові платежі 20 років тому, і про які я не маю жодних записів чи спогадів, потребують мого розслідування. Я не хочу завдавати ще більшого сорому Лейбористській партії, і тому я виходжу з членства в партії", – написав Мендельсон у листі.

Він також вибачився перед жінками та дівчатами, чиї голоси "мали бути почуті давно".

Нагадаємо, нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна, свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

Як повідомлялося, Мендельсон заявив на початку цього місяця, що його дружба з Епштейном була "найжахливішою помилкою". Водночас він продовжує заперечувати, що знав про злочини Епштейна, раніше стверджуючи, що зганьблений фінансист не ділився з ним подробицями свого сексуального життя, оскільки Мендельсон є геєм.

Мендельсон був звільнений з посади посла у вересні прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером після оприлюднення електронних листів між ним і Епштейном, які показали, що стосунки між ними "істотно відрізнялися" від того, що він повідомив уряду.