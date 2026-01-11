Експосол Британії в США, якого звільнили за зв'язки з Епштейном, відкинув звинувачення

Колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон, якого восени звільнили з посади через його зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, заявив, що не бачив дівчат у маєтках Епштейна, і відмовився просити вибачення перед жертвами за те, що підтримував дружні стосунки з американцем.

Про це він сказав у своєму першому інтерв’ю після звільнення, пише BBC, передає "Європейська правда".

У своєму інтерв’ю Мендельсон стверджував, що "не знав, чим займався" Епштейн. Також, на його думку, його "тримали осторонь" від сексуальної сторони життя покійного фінансиста, оскільки він був геєм.

"Я думаю, що проблема в тому, що, оскільки я був геєм у його оточенні, мене тримали осторонь від того, що він робив у своєму сексуальному житті", – сказав він.

Колишній посол сказав, що єдиними людьми, яких він бачив у маєтках Епштейна, були "домогосподарки середнього віку".

Він згадав один випадок, коли він провів одну або дві ночі на сумнозвісному приватному острові Епштейна, а також відвідав маєтки Епштейна в Нью-Йорку та Нью-Мексико.

"Там були тільки хатні робітники, ніколи не було молодих жінок чи дівчат, або людей, на яких він полював чи з якими він спілкувався таким жахливим хижацьким чином, про який ми згодом дізналися", – стверджував експосол.

Також Мендельсон заявив, що уряд Британії "знав все", коли призначав його на цю посаду, "але не знав про електронні листи, бо вони стали для мене несподіванкою".

"Я не пам'ятав, що їх надсилав... їх більше не було на моєму сервері", – зазначив він.

Він додав, що розуміє, чому його звільнили.

Нагадаємо, британський уряд звільнив Мендельсона з посади посла в США після того, як електронні листи показали, що він підтримував контакт з Епштейном після його першого засудження, пропонуючи йому підтримку.

У повідомленнях Мендельсон нібито сказав Епштейну "боротися за дострокове звільнення".

Нагадаємо, нещодавно Ендрю Маунтбеттен-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках з Епштейном. Також на прохання короля британський уряд працює над позбавленням Маунтбеттена-Віндзора останнього почесного військового звання.

Його також закликали співпрацювати з комісією Конгресу США, яка розслідує справу про мережу сексуальної торгівлі людьми, організовану засудженим за сексуальні злочини Епштейном.