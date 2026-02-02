Стармер: експосол Британії в США не має бути членом Палати лордів через зв'язки з Епштейном

Канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера вважає, що колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон, якого восени звільнили з посади через його зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, не має бути членом Палати лордів.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Стармер вважає, що Мендельсон "не повинен бути членом Палати лордів", а відтак попросив секретаря Кабінету міністрів "негайно" переглянути всю доступну інформацію про контакти колишнього посла з Епштейном.

Водночас на Даунінг-стріт зазначили, що прем'єр-міністр не має повноважень безпосередньо позбавити Мендельсона його титулу.

Відтак він закликав членів Палати лордів співпрацювати з урядом з метою модернізації дисциплінарних процедур у Палаті, щоб полегшити процедуру позбавлення титулу лордів, які дискредитували Палату.

Зазначимо, палата Лордів – верхня палата Парламенту Великої Британії – спирається на спадкові права.

Варто зауважити, що Мендельсон цього ж дня відмовився від членства в Лейбористській партії після викриття нових фактів у справі.

Нагадаємо, нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Епштейна, свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

Як повідомлялося, Мендельсон заявив на початку цього місяця, що його дружба з Епштейном була "найжахливішою помилкою". Водночас він продовжує заперечувати, що знав про злочини Епштейна, раніше стверджуючи, що зганьблений фінансист не ділився з ним подробицями свого сексуального життя, оскільки Мендельсон є геєм.

Мендельсон був звільнений з посади посла у вересні прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером після оприлюднення електронних листів між ним і Епштейном, які показали, що стосунки між ними "істотно відрізнялися" від того, що він повідомив уряду.