Нові файли Епштейн свідчать, що той оплачував навчання чоловіка експосла Британії у США
Нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило понад 3 млн сторінок документів, пов’язаних зі справою засудженого мільярдера Епштейна.
Як свідчать файли, Епштейн переказав тисячі фунтів після того, як чоловік Мендельсона попросив його оплатити його курси остеопатії.
Зазначається, що у вересні 2009 року чоловік Мендельсона, Рейнальдо Авіла да Сілва, надіслав Епштейну повідомлення, у якому йшлося про оплату навчання.
"Минулого тижня я надіслав вам кілька електронних листів щодо витрат на мій курс остеопатії, включаючи плату, анатомічні моделі, ноутбук, якщо ви можете мені в цьому допомогти. Сподіваюся, ви їх отримали", – йшлося у повідомленні.
Він сказав, що річна плата становить 3225 фунтів, а потім пояснив, що школа приймає банківські перекази, і надав реквізити рахунку.
Покійний фінансист відповів того ж дня та зазначив, що "негайно перекаже суму позики".
Нагадаємо, Мендельсон заявив на початку цього місяця, що його дружба з Епштейном була "найжахливішою помилкою". Водночас він продовжує заперечувати, що знав про злочини Епштейна, раніше стверджуючи, що зганьблений фінансист не ділився з ним подробицями свого сексуального життя, оскільки він є геєм.
Мендельсон був звільнений з посади посла у вересні прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером після оприлюднення електронних листів між ним і Епштейном, які показали, що стосунки між ними "істотно відрізнялися" від того, що він повідомив уряду.