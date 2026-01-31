Нові файли Епштейн свідчать, що той оплачував навчання чоловіка експосла Британії у США

Нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило понад 3 млн сторінок документів, пов’язаних зі справою засудженого мільярдера Епштейна.

Як свідчать файли, Епштейн переказав тисячі фунтів після того, як чоловік Мендельсона попросив його оплатити його курси остеопатії.

Зазначається, що у вересні 2009 року чоловік Мендельсона, Рейнальдо Авіла да Сілва, надіслав Епштейну повідомлення, у якому йшлося про оплату навчання.

"Минулого тижня я надіслав вам кілька електронних листів щодо витрат на мій курс остеопатії, включаючи плату, анатомічні моделі, ноутбук, якщо ви можете мені в цьому допомогти. Сподіваюся, ви їх отримали", – йшлося у повідомленні.

Він сказав, що річна плата становить 3225 фунтів, а потім пояснив, що школа приймає банківські перекази, і надав реквізити рахунку.

Покійний фінансист відповів того ж дня та зазначив, що "негайно перекаже суму позики".

Нагадаємо, Мендельсон заявив на початку цього місяця, що його дружба з Епштейном була "найжахливішою помилкою". Водночас він продовжує заперечувати, що знав про злочини Епштейна, раніше стверджуючи, що зганьблений фінансист не ділився з ним подробицями свого сексуального життя, оскільки він є геєм.

Мендельсон був звільнений з посади посла у вересні прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером після оприлюднення електронних листів між ним і Епштейном, які показали, що стосунки між ними "істотно відрізнялися" від того, що він повідомив уряду.