Іспанія очікує збільшення кількості туристів у 2026 році

Міністр туризму Іспанії Жорді Ереу очікує, що 2026 рік принесе країні збільшення кількості іноземних туристів.

Про це він заявив у четвер, 15 січня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами іспанського міністра, у 2025 році країну відвідала рекордна кількість туристів – 97 мільйонів. Водночас він очікує, що зростання продовжиться й у 2026-му.

"Якщо зростання продовжиться цього року, ми досягнемо 100 мільйонів іноземних туристів", – сказав він.

Міністр зазначив, що торішній показник становив 3,5% зростання порівняно з 2024 роком, а доходи від туризму зросли на 6,8%, до 135 млрд євро.

Ереу заявив, що за перші чотири місяці цього року, включно із напруженим сезоном великодніх свят, влада прогнозує зростання кількості іноземних туристів на 3,7% до 26 мільйонів осіб, які, за їхніми очікуваннями, витратять 35 млрд євро, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Іспанія є другою за відвідуваністю країною у світі після Франції, а туризм є основним джерелом доходу для економіки, яка за останні два роки значно випередила свої європейські аналоги.

Туристичний бум у цій середземноморській країні, хоча і стимулює її економіку, призвів до напруженості в багатьох популярних серед туристів місцях через непрямий вплив на ціни на житло, затори та проблеми з деградацією природних ресурсів.

На початку 2025 року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.

У квітні тисячі протестувальників вийшли на вулиці 40 міст Іспанії вимагаючи в уряду вирішення житлової кризи в країні.

12 січня 2026 року іспанський уряд оголосив про посилення правил оренди житла та обмеження середньострокових договорів оренди в країні.