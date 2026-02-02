Премьер Испании защищает решение легализовать 500 тысяч мигрантов

Премьер-министр Испании Педро Санчес отверг критику планов по легализации 500 тысяч нелегальных мигрантов и просителей убежища, утверждая, что Испания выбирает путь "достоинства, общности и справедливости".

Его слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Санчес выступил с таким заявлением через несколько дней после того, как коалиционное правительство утвердило указ, который "легализует 500 тысяч человек".

"Некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко, что мы идем против течения. Но я хотел бы спросить вас, когда признание прав стало чем-то радикальным? Когда эмпатия стала чем-то исключительным?", – отметил он.

Санчес заявил, что эти планы обеспечат упорядоченный путь к получению вида на жительство для тех, чья жизнь уже вплелась в социальную ткань Испании.

"Полмиллиона людей, с которыми мы живем каждый день, на рынке, в автобусе, в школе наших детей. Люди, которые ухаживают за нашими родителями, работают в полях, которые вместе с нами строили прогресс нашей страны. Испания – это прежде всего гостеприимная страна, и это путь, который мы выбираем: достоинство, сообщество и справедливость", – добавил премьер Испании.

Также напомним, что испанское правительство объявило об ужесточении правил аренды жилья и ограничении среднесрочных договоров аренды в стране.

Писали, что министр туризма Испании Жорди Эреу ожидает, что 2026 год принесет стране увеличение количества иностранных туристов.