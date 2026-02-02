Бельгия рассматривает аренду камер в Эстонии для своих заключенных по примеру Швеции

Правительство Бельгии начнет переговоры с Эстонией по аренде камер в эстонских тюрьмах – по похожей модели, которую с Эстонией уже согласовала Швеция.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В понедельник министры по юстиции и вопросам убежища Аннели Верлинден и Аннелен ван Боссюйт объявили, что отправятся на переговоры в Таллинн, чтобы обсудить возможность аренды тюрем в Эстонии для бельгийских заключенных.

Визит продлится два дня, во время него они встретятся с эстонским министром юстиции и посетят тюрьму в Таллинне.

Бельгия уже годами страдает от проблемы переполненных тюрем и ранее начала подобные переговоры с Албанией и частично признанным Косово.

В администрации бельгийских пенитенциарных учреждений говорят, что в них находится около 13500 заключенных, тогда как имеющихся мест – на 11 050. Около 600 заключенных приходится спать на матрасах на полу. При этом, около трети заключенных – лица, которые "не имеют права находиться в Бельгии".

В правительстве предлагали смягчить проблему досрочным освобождением части заключенных, которые почти отбыли срок – но против этого выступает "правое крыло" большинства.

Напомним, соглашение, по которому Швеция будет направлять своих заключенных в Эстонию, подписали в июне 2025 года. Первые шведские заключенные ожидаемо прибудут туда во второй половине 2026 года.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пуста, тогда как во многих странах ситуация противоположная.

В Эстонии посчитали, что содержание иностранных заключенных в своих тюрьмах может принести стране 30 млн евро в год.