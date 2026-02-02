Екскомандувач армії США до європейців: припиніть скиглити, Європа може захистити себе

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес закликав європейські країни припинити скаржитись на те, що Сполучені Штати можуть відвернутись від них, та закликав до рішучості у протистоянні Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив під час конференції в Осло, його цитує The Guardian.

Генерал у відставці Ходжес наголосив, що Росія вже перебуває у стані відкритої війни з Європою, незалежно від того, чи готові європейці це визнати. Він розкритикував термін "гібридна війна", назвавши його "жахливим" і таким, що вводить в оману, оскільки він не відображає справжнього масштабу ворожих дій РФ.

Ходжес попередив, що росіяни хочуть, щоб європейці "припинили підтримувати Україну", і "доки ми не зможемо покарати росіян за те, що вони роблять, це буде тривати щодня".

Ходжес емоційно звернувся до європейських лідерів із закликом припинити паніку через можливе послаблення підтримки з боку США у протистоянні з Росією. Генерал підкреслив, що Європа має достатній потенціал, щоб захистити себе самостійно.

"Європа абсолютно може захистити себе. Будь ласка, припиніть скиглити. Чому так багато скарг про те, що, знаєте, якщо США підуть, що ми будемо робити?.. Будь ласка, дайте відсіч моєму президенту. Змусьте нас відповідати за свої слова. Змусьте нас виконувати свої обіцянки", – сказав Ходжес.

"Що робить НАТО успішним? Причина, чому Радянський Союз ніколи не нападав на нас традиційним способом, полягає не в тому, що ми вклали мільярди доларів в обладнання. А в тому, що вони завжди знали, що ми всі виступимо проти них" – додав він.

Він також висловив своє обурення з приводу недавніх висловлювань Дональда Трампа та його міністра оборони Піта Гегсета. Ходжес зізнався, що йому "стає зле" від коментарів президента щодо жертв і ролі країн НАТО в Афганістані, назвавши таку риторику зневажливою до союзників.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що для того, щоб кремлівський правитель Путін не насмілився напасти на жодну країну Альянсу, необхідно максимально посилити Україну.

Раніше Рютте говорив, що НАТО має бути "готовим до війни такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди".