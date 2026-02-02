Бывший командующий армией США европейцам: перестаньте ныть, Европа может защитить себя

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал европейские страны перестать жаловаться на то, что Соединенные Штаты могут отвернуться от них, и призвал к решимости в противостоянии России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил во время конференции в Осло, его цитирует The Guardian.

Генерал в отставке Ходжес подчеркнул, что Россия уже находится в состоянии открытой войны с Европой, независимо от того, готовы ли европейцы это признать. Он раскритиковал термин "гибридная война", назвав его "ужасным" и вводящим в заблуждение, поскольку он не отражает истинного масштаба враждебных действий РФ.

Ходжес предупредил, что россияне хотят, чтобы европейцы "прекратили поддерживать Украину", и "пока мы не сможем наказать россиян за то, что они делают, это будет продолжаться каждый день".

Ходжес эмоционально обратился к европейским лидерам с призывом прекратить панику из-за возможного ослабления поддержки со стороны США в противостоянии с Россией. Генерал подчеркнул, что Европа имеет достаточный потенциал, чтобы защитить себя самостоятельно.

"Европа абсолютно может защитить себя. Пожалуйста, перестаньте ныть. Почему так много жалоб о том, что, знаете, если США уйдут, что мы будем делать?.. Пожалуйста, дайте отпор моему президенту. Заставьте нас отвечать за свои слова. Заставьте нас выполнять свои обещания", – сказал Ходжес.

"Что делает НАТО успешным? Причина, по которой Советский Союз никогда не нападал на нас традиционным способом, заключается не в том, что мы вложили миллиарды долларов в оборудование. А в том, что они всегда знали, что мы все выступим против них", – добавил он.

Он также выразил свое возмущение по поводу недавних высказываний Дональда Трампа и его министра обороны Пита Хегсета. Ходжес признался, что ему "становится плохо" от комментариев президента о жертвах и роли стран НАТО в Афганистане, назвав такую риторику пренебрежительной по отношению к союзникам.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что для того, чтобы кремлевский правитель Путин не осмелился напасть ни на одну страну Альянса, необходимо максимально усилить Украину.

Ранее Рютте говорил, что НАТО должно быть "готовым к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды".