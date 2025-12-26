Рютте розповів, що не дасть Путіну напасти на країни НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що для того, щоб кремлівський правитель Владімір Путін не насмілився напасти на жодну країну Альянсу, необхідно максимально посилити Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву генсека Північноатлантичного альянсу наводить Bild.

Крім того, як вказав Рютте, для цього також необхідно, щоб країни-члени НАТО збільшували свої витрати на оборону.

"Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе, і Путін ніколи не ризикне", – сказав він.

Раніше Рютте говорив, що НАТО має бути "готовим до війни такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди".

З ним не погодився міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який скептично оцінив сценарій повномасштабної війни Росії та НАТО.