Трамп каже, що прем’єр Індії погодився припинити купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп після розмови з прем’єром Індії Нарендрою Моді стверджує, що він погодився припинити купувати російську нафту – що буде одним зі сприятливих чинників для швидшого завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп зазначив, що вони з Моді обговорювали багато питань, у тому числі торгівлю та питання російсько-української війни.

"Він погодився припинити купувати російську нафту – і купувати набагато більше у США та, потенційно, Венесуели. Це допоможе закінчити війну в Україні, що відбувається зараз і щотижня помирають тисячі людей", – написав Трамп.

Він також заявив, що лідери домовились про торгову угоду і США тепер понизять мита на індійський імпорт з 25% до 18%, а Індія погодилася встановити нульові мита на американські товари та "купувати більше американського".

Нагадаємо, Єврокомісія цього тижня очікувано оприлюднить пропозицію щодо змісту 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Його планують символічно ухвалити 24 лютого, на четверту річницю повномасштабної війни.

Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".