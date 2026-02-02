Трамп говорит, что премьер Индии согласился отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди утверждает, что он согласился прекратить покупать российскую нефть – что будет одним из благоприятных факторов для приближения завершения российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своей соцсети TruthSocial.

Трамп отметил, что они с Моди обсуждали много вопросов, в том числе торговлю и вопрос российско-украинской войны.

"Он согласился прекратить покупать российскую нефть – и покупать гораздо больше у США и, потенциально, Венесуэлы. Это поможет закончить войну в Украине, которая идет сейчас и каждую неделю умирают тысячи людей", – написал Трамп.

Он также заявил, что лидеры договорились о торговом соглашении и США теперь снизят пошлины на индийский импорт с 25% до 18%, а Индия согласилась установить нулевые пошлины на американские товары и "покупать больше американского".

Напомним, Еврокомиссия на этой неделе ожидаемо обнародует предложение по содержанию 20-го пакета санкций ЕС против России. Его планируют символически принять 24 февраля, на четвертую годовщину полномасштабной войны.

Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".