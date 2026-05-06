У Вірменії кажуть про "революцію" у відносинах з ЄС

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що у відносинах між Вірменією та ЄС "відбулася революція".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Григоряна наводить News.am.

За його словами, після 2020 року Вірменія стала вкрай неохоче погоджуватися на забезпечення безпеки з боку інших країн; того року ситуація повністю змінилася, і країні довелося шукати альтернативні шляхи забезпечення безпеки.

Григорян пояснив, що одним із таких шляхів стала збалансована зовнішня політика, а також диверсифікація, завдяки чому відкрилося безліч можливостей.

"Відносини між Вірменією та ЄС стають дедалі міцнішими саме завдяки диверсифікації. Сьогодні на найвищому рівні постійно лунає твердження, що відносини між Вірменією та ЄС міцніші, ніж будь-коли. Я сподіваюся, що ми продовжимо в тому ж дусі", – зазначив Григорян.

За його словами, сьогодні геополітика змінюється, і все більше країн зосереджуються на своїх можливостях для забезпечення власної безпеки.

"Я б не хотів сказати, що військові блоки не працюють, вони, як і раніше, важливі, але також важливо концентруватися на власних можливостях", – додав він.

Секретар Ради безпеки підкреслив, що Вірменія в останні кілька років приділяла першочергову увагу диверсифікації, щоб мати якомога більше альтернатив, оскільки в геополітиці монополії становлять проблему.

"Нам вдалося трансформувати регіон, який раніше сприймався як конфліктний, у мирний. Вчора керівництво ЄС закликало інвесторів приїхати до Вірменії, і це зрушення, ще одна революція в регіоні. Ми впевнені, що будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, інституціоналізуючи також мир з Азербайджаном", – підсумував Григорян.

Як відомо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

Повідомляли також, що у Єревані відбувся перший в історії саміт Вірменія-ЄС.

ЄС у декларації саміту з Вірменією підтвердив визнання європейських прагнень вірменського народу і заявив про підтримку Єревана у прагненні активізувати двостороннє партнерство.