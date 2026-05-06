Ізраїль пропонує допомогти Німеччині газом і керосином

У відповідь на запит Берліна Ізраїль готовий допомогти Німеччині постачаннями керосину і природного газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

Як йдеться у спільній заяві міністерств енергетики та закордонних справ Ізраїлю, це відбувається на прохання німецького міністерства енергетики.

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен доручив відповідним органам влади задовольнити відповідний запит Німеччини щодо постачання керосину та природного газу.

Німецьке федеральне міністерство економіки та енергетики відреагувало стримано.

Речник підтвердив "конструктивні переговори" з кількома країнами, зокрема з Ізраїлем.

У рамках енергетичного партнерства Ізраїль "запропонував" підтримку у вигляді поставок керосину та природного газу. Деталі та обсяги не розголошуються, оскільки компанії ведуть переговори щодо контрактів.

Німецький уряд зазвичай супроводжує такі поставки переговорами.

Згідно з заявою Ізраїлю, країна має надлишки продукції, доступні для експорту. Поставки залежать від того, чи залишиться поточна ситуація з безпекою незмінною. Координація транспортних питань відбуватиметься безпосередньо з нафтопереробними заводами. Міністерство енергетики в Єрусалимі також розгляне, як воно може допомогти з постачанням природного газу.

Незважаючи на побоювання щодо війни з Іраном, Міністерство економіки та енергетики Німеччини наразі не бачить дефіциту гасу в Німеччині. "Наразі в Німеччині немає фізичного дефіциту енергії", – заявив речник міністерства. Міністерство уважно стежить за ситуацією та перебуває в тісному контакті з галуззю, щоб у разі потреби вжити оперативних контрзаходів.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa попередила, що підвищить ціни на квитки та скоротить кількість рейсів, щоб компенсувати очікуване збільшення витрат на авіапаливо цього року на 1,7 млрд євро через закриття Ормузької протоки.

Водночас генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі заявив, що "все менше турбується" щодо можливого дефіциту авіаційного палива в Європі в найближчі місяці.

В угорській авіакомпанії Wizz Air також не вважають ймовірною нестачу авіаційного палива, попри побоювання щодо його дефіциту у разі продовження війни в Ірані.

