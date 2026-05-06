Трамп погрожує Ірану інтенсивнішими бомбардуваннями

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Іран погодиться виконати раніше узгоджені домовленості, то операція "Епічна лють" буде припинена, в іншому разі на країну чекають інтенсивніші бомбардування.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі президент США не згадує безпосередньо повідомлення про те, що США та Іран близькі до укладення угоди про припинення війни.

Однак він дає зрозуміти, що конфлікт закінчиться – і Ормузька протока знову відкриється – "за умови, що Іран погодиться виконати те, про що було домовлено, що, можливо, є досить сміливим припущенням".

"Якщо вони не погодяться, почнуться бомбардування, і, на жаль, вони будуть набагато масштабнішими та інтенсивнішими, ніж раніше", – підкреслив він.

За даними ЗМІ, Білий дім вважає, що наближається до узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Варто зауважити, що 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

А наступного дня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції на прохання Пакистану та інших держав.

5 травня держсекретар Марко Рубіо заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової – з розблокування Ормузької протоки.