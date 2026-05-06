Молдова виставить РФ рахунок за пошкодження ключової ЛЕП

Молдова отримала від "Укренерго" рахунок на близько 500 тисяч леїв (20 тисяч євро) за ремонт лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти", і його відправлять РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі NewsMaker заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.

Ці кошти підуть на покриття витрат, пов’язаних із відновлювальними роботами на ділянці лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти", яка була пошкоджена внаслідок атак безпілотників 23 березня.

"Ми отримали рахунок від колег з "Укренерго". Витрати становлять – точну цифру я зараз назвати не можу – близько 20 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 500 тисячам леїв", – розповів міністр.

За його словами, молдовська влада надішле рахунок Російській Федерації через Міністерство закордонних справ: "Вони атакували лінію, вони пошкодили нашу інфраструктуру".

До того часу, як зазначив Жунгієту, державне підприємство Moldelectrica виділить необхідну суму зі свого бюджету.

"А надалі ми подивимося, яким чином ця сума буде відшкодована", – додав він.

Нагадаємо, 25 березня Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці терміном на 60 днів.

Це рішення ухвалили після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти".

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що його країна фіксує збитки інфраструктурі країни, завдані російськими атаками, та має намір підготувати вимоги щодо компенсації.

24 квітня Молдова скасувала надзвичайний стан в енергетиці.