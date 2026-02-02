РФ передала США предложения для восстановления отношений

В МИД России заявили, что передали США предложения по устранению "серьезных барьеров" на пути к полноценному "оздоровлению" отношений.

Об этом говорится в ответах МИД РФ, поступивших на пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова, пишет "Европейская правда".

"Российская сторона считает важным... перейти к действительно значимым вопросам, включая возобновление прямого авиасообщения и возвращение нашей конфискованной дипсобственности. Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном", – заявили в российском министерстве.

Там добавили, что если США пойдут на восстановление отношений с Россией, "перед американцами откроются весьма перспективные и выгодные, прежде всего, для них самих горизонты сотрудничества с нами".

Среди направлений – углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект и космос.

"Мы приветствовали бы успех российско-американской нормализации, конечно, при условии, что этот процесс и в дальнейшем будет развиваться на равноправной и взаимоуважительной основе", – заявили в МИД РФ.

25 января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия и США "возвращаются к нормальности" и ведут в Москве и Вашингтоне контакты по так называемым раздражителям в отношениях.

В прошлом году СМИ сообщали, что США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках урегулирования войны в Украине.

В команде Дональда Трампа заявляли, что президент США хочет перезагрузить отношения с Россией.