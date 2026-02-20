На тлі скандалу з "файлами Епштейна" Трамп доручив оприлюднити "X-файли" про НЛО

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що доручив агентствам оприлюднити документи, що стосуються "інопланетян та позаземного життя".

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп написав, що "з огляду на величезний інтерес", він доручить міністру оборони Піту Гегсету та посадовцям інших відповідних відомств "розпочати процес ідентифікації та оприлюднення урядових файлів, що стосуються інопланетного та позаземного життя, неідентифікованих повітряних явищ (UAP) та неідентифікованих літальних об'єктів (НЛО), а також будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цими надзвичайно складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями".

Заява Трампа з'явилася після того, як колишній президент Барак Обама в інтерв'ю для подкасту сказав, що інопланетяни існують, а потім уточнив, що мав на увазі "велику ймовірність існування життя в космосі". Обама додав, що за час свого перебування на посаді він не бачив "жодних доказів" існування інопланетян.

Подкастер Браян Тайлер Коен запитав Обаму, яке перше питання він хотів би отримати відповідь, коли обійняв посаду.

"Де інопланетяни?" – відповів Обама.

Трамп, якого журналіст запитав про висловлювання Обами в четвер, сказав, що Обама розголосив секретну інформацію.

У відповідь на директиву Трампа в четвер увечері Гегсет опублікував скріншот допису Трампа з емодзі інопланетянина та емодзі салюту.

Деякі законодавці відреагували на оголошення Трампа в четвер. Сенатор Джон Феттерман, демократ з Пенсильванії, сказав в інтерв'ю Fox News: "Якщо він збирається оприлюднити всі "Секретні матеріали", я думаю, це може бути двопартійною справою", маючи на увазі телевізійний серіал 1990-х років про агентів ФБР, які розслідували, серед іншого, урядові змови щодо інопланетян, який, за словами Феттермана, він "дивився, коли був дитиною".

Конгресменка Анна Пауліна Луна, республіканка з Флориди, подякувала Трампу, написавши: "Схоже, нас чекає безліч слухань з цього приводу :)!"

Варто зазначити, що в останні тижні американську політику "лихоманить" у зв’язку з оприлюдненням документів у справі засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Наслідки оприлюднення мільйонів нових документів, пов’язаних з Епштейном, відчулися по всій Європі.

Повідомлялося, що 19 лютого брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем. Поліція розглядала звинувачення проти експринца через його зв’язки із засудженим у США за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном. Його відпустили через 12 годин допиту.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.