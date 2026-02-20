На фоне скандала с "файлами Эпштейна" Трамп поручил обнародовать "X-файлы" о НЛО

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что поручил агентствам обнародовать документы, касающиеся "инопланетян и внеземной жизни".

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп написал, что "учитывая огромный интерес", он поручит министру обороны Пит Хегсет и должностным лицам других соответствующих ведомств "начать процесс идентификации и обнародования правительственных файлов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неидентифицированных воздушных явлений (UAP) и неидентифицированных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами".

Заявление Трампа появилось после того, как бывший президент Барак Обама в интервью для подкаста сказал, что инопланетяне существуют, а затем уточнил, что имел в виду "большую вероятность существования жизни в космосе". Обама добавил, что за время своего пребывания в должности он не видел "никаких доказательств" существования инопланетян.

Подкастер Брайан Тайлер Коэн спросил Обаму, на какой первый вопрос он хотел бы получить ответ, когда вступил в должность.

"Где инопланетяне?" – ответил Обама.

Трамп, которого журналист спросил о высказывании Обамы в четверг, сказал, что Обама разгласил секретную информацию.

В ответ на директиву Трампа в четверг вечером Хегсет опубликовал скриншот поста Трампа с эмодзи инопланетянина и эмодзи салюта.

Некоторые законодатели отреагировали на заявление Трампа в четверг. Сенатор Джон Феттерман, демократ из Пенсильвании, сказал в интервью Fox News: "Если он собирается обнародовать все "Секретные материалы", я думаю, это может быть двухпартийным делом", имея в виду телевизионный сериал 1990-х годов об агентах ФБР, которые расследовали, среди прочего, правительственные заговоры в отношении инопланетян, который, по словам Феттермана, он "смотрел, когда был ребенком".

Конгрессменка Анна Паулина Луна, республиканка из Флориды, поблагодарила Трампа, написав: "Похоже, нас ждет множество слушаний по этому поводу :)!"

Стоит отметить, что в последние недели американскую политику "лихорадит" в связи с обнародованием документов по делу осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Последствия обнародования миллионов новых документов, связанных с Эпштейном, ощутились по всей Европе.

Сообщалось, что 19 февраля брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Полиция рассматривала обвинения против экс-принца из-за его связей с осужденным в США за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Его отпустили через 12 часов допроса.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.