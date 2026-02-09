Брат короля Британії ділився з Епштейном секретними торговельними документами 

Брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи фінансисту Джеффрі Епштейну, засудженому у США за сексуальні злочини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

В останній партії файлів, оприлюднених Міністерством юстиції США, містяться електронні листи, які свідчать про те, що Ендрю пересилав Епштейну звіти про В'єтнам, Сінгапур та інші місця. Ця інформація надалася колишньому принцу під час його офіційних закордонних поїздок.

У таких випадках зазвичай заборонено ділитися конфіденційними або комерційними документами з третіми особами відповідно до правил конфіденційності.

У поліції Лондона поки не повідомляють, чи стане ця інформація приводом розширити розслідування щодо Ендрю.

​​Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Після публікації нових файлів щодо справи Епштейна Ендрю виїхав із королівської резиденції.

Як повідомлялося, викриття нових фактів у справі Епштейна спричинило політичний скандал у Британії, зокрема поставило під загрозу прем’єрство Кіра Стармера.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії. Прем'єр-міністра звинувачують у тому, що він призначив Мендельсона послом після того, як розкрилися його зв'язки зі злочинцем.