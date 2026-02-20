Кореспондента Deutsche Welle заарештували в Туреччині

Журналіста-розслідувача німецької державної телерадіокомпанії Deutsche Welle (DW) Алікана Улудага затримали в Анкарі через поширення "оманливої" інформації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Deutsche Welle.

Головна прокуратура Стамбула пізно в четвер, 19 лютого, повідомила, що затримала Алікана Улудага та розпочала кримінальне розслідування на основі деяких його публікацій у соціальних мережах. Затримання відбувалося за участі тридцяти поліцейських. Правоохоронці провели обшук у квартирі журналіста та конфіскували комп'ютерне обладнання. У п'ятницю він має постати перед прокурорами.

Улудаг кілька років співпрацював з DW у Туреччині.

Як повідомили в телерадіокомпанії, турецька влада звинувачує його у поширенні оманливої ​​інформації серед громадськості, образі президента турецької нації, держави та інституцій.

Звинувачення стосуються публікації журналіста в X, датованої близько півтора року тому. У ній він критикує заходи, вжиті турецьким урядом, що призвели до звільнення можливих терористів "Ісламської держави", а також звинувачує уряд в корупції.

У DW наполягають, що ці звинувачення є безпідставними та закликають звільнити кореспондента.

"Алікан Улудаг – відомий журналіст-розслідувач, який спеціалізується на висвітленні корупції. Це робить його небезпечним для уряду – в їхніх очах. Той факт, що до журналіста ставляться як до серйозного злочинця, його забирають тридцять поліцейських і доставляють безпосередньо до Стамбула, є навмисним актом залякування та показує, наскільки жорстко уряд придушує свободу преси", – йдеться у заяві генеральної директорки DW Барбари Массінг.

Телерадіокомпанія підтримує тісний контакт з родичами Улудага, місцевими адвокатами та іншими відповідними органами влади Туреччини.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Туреччині засудили журналіста Фатіха Алтайлі до чотирьох років і двох місяців ув'язнення за "погрози президенту" Реджепу Таїпу Ердогану через свої коментарі на YouTube-каналі.

Раніше турецька поліція затримала двох відомих опозиційних журналістів під час обшуків у Стамбулі в рамках розслідування щодо ймовірних погроз і шантажу.

У Туреччині також якийсь час тримали шведського журналіста, якому інкримінували "погрози Ердогану".