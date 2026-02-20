Корреспондента Deutsche Welle арестовали в Турции

Журналиста-расследователя немецкой государственной телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) Аликана Улудага задержали в Анкаре из-за распространения "ложной" информации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Deutsche Welle.

Главная прокуратура Стамбула поздно в четверг, 19 февраля, сообщила, что задержала Аликана Улудага и начала уголовное расследование на основе некоторых его публикаций в социальных сетях. Задержание происходило при участии тридцати полицейских. Правоохранители провели обыск в квартире журналиста и конфисковали компьютерное оборудование. В пятницу он должен предстать перед прокурорами.

Улудаг несколько лет сотрудничал с DW в Турции.

Как сообщили в телерадиокомпании, турецкие власти обвиняют его в распространении ложной информации среди общественности, оскорблении президента турецкой нации, государства и институтов.

Обвинения касаются публикации журналиста в X, датированной около полутора лет назад. В ней он критикует меры, принятые турецким правительством, которые привели к освобождению возможных террористов "Исламского государства", а также обвиняет правительство в коррупции.

В DW настаивают, что эти обвинения являются безосновательными и призывают освободить корреспондента.

"Аликан Улудаг – известный журналист-расследователь, который специализируется на освещении коррупции. Это делает его опасным для правительства – в их глазах. Тот факт, что к журналисту относятся как к серьезному преступнику, его забирают тридцать полицейских и доставляют непосредственно в Стамбул, является преднамеренным актом запугивания и показывает, насколько жестко правительство подавляет свободу прессы", – говорится в заявлении генерального директора DW Барбары Массинг.

Телерадиокомпания поддерживает тесный контакт с родственниками Улудага, местными адвокатами и другими соответствующими органами власти Турции.

Напомним, в ноябре прошлого года в Турции приговорили журналиста Фатиха Алтайли к четырем годам и двум месяцам заключения за "угрозы президенту" Реджепу Тайипу Эрдогану из-за своих комментариев на YouTube-канале.

Ранее турецкая полиция задержала двух известных оппозиционных журналистов во время обысков в Стамбуле в рамках расследования относительно вероятных угроз и шантажа.

В Турции также какое-то время держали шведского журналиста, которому инкриминировали "угрозы Эрдогану".