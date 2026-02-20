Мелони о мирных переговорах: мы очень далеки от урегулирования главного вопроса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила прогресс в работе над гарантиями безопасности для Украины, но сказала, что до урегулирования главного вопроса – о территориях – еще очень далеко.

Об этом она сказала в интервью SkyTg24, передает "Европейская правда".

"Я вижу важные шаги вперед в документах, которые мы, безусловно, обсуждаем. Была сделана очень хорошая работа по гарантиям безопасности для Киева, что, среди прочего, следует из итальянского предложения сформировать их по образцу статьи 5 Североатлантического договора", – сказала Мелони.

"Также ведется работа над восстановлением Украины, и есть мирный план, который также решает многие вопросы на бумаге. Однако мы очень далеки от решения главного вопроса, а именно вопроса территорий, где Россия продолжает выдвигать требования, которые, по моему мнению, абсолютно необоснованны", – отметила она.

Премьер Италии отметила, что важно не только достичь мира, но и справедливого мира.

"Потому что когда игнорируются нормы международного права, создается ситуация, которая может только стать более хаотичной, а такой мир не отвечает нашим интересам", заявила Мелони.

Напомним, в среду украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым завершила двухдневные переговоры с США и Россией в Женеве, которые касались возможных параметров завершения войны.

Также в Женеве Умеров провел отдельную встречу с представителями США, а также Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Представители европейских стран впервые присутствовали на месте переговоров Украины, США и России, хотя и не принимали прямого участия в них.

Ранее издание Axios сообщило, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.