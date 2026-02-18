Умєров розповів про підсумки раунду перемовин з РФ і США у Женеві

Секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до переговорної делегації України на перемовинах з США та РФ про можливі параметри завершення війни, повідомив підсумки раунду перемовин, який щойно завершився у швейцарській Женеві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у заяві для ЗМІ.

Умєров зазначив, що обговорювали "політичний" та "військовий" блоки питань, безпекові параметри та механізми реалізації потенційних рішень.

"Деякі питання прояснилися, а деякі потребують додаткової координації. Ми фокусуємося на роботі над ключовими положеннями, необхідними для фіналізації процесу… Є прогрес, але деталі на цьому етапі не можна розкривати. Наступним кроком має бути досягнення необхідного рівня консенсусу для подання напрацьованих рішень на розгляд президентів", – розповів він.

"Дискусії були інтенсивними і змістовними. Вдячні американським партнерам за забезпечення того, що процес не зупиняється і продовжується, і швейцарській стороні – за те, що прийняли нас", – сказав секретар РНБО.

Раніше портал Axios повідомив, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".