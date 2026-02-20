До Києва прибула глава МЗС Австрії
Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Києва.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі X.
Глава МЗС України написав, що очікує плідних переговорів для просування українсько-австрійського партнерства.
"Австрія – наш справжній друг і партнер, який демонструє, що нейтралітет – це не байдужість", – наголосив Сибіга.
Welcome to Kyiv, @BMeinl!– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 20, 2026
Austria is our true friend and partner, demonstrating that neutrality is not indifference.
I am grateful for Austria’s and Beate’s personal leadership and look forward to fruitful talks today to advance the Ukrainian-Austrian partnership.
🇺🇦🇦🇹 pic.twitter.com/5HtNTFi4O6
Нагадаємо, у січні стало відомо, що Австрія виділила 60 млн євро на закупівлю енергетичного обладнання, техніки та ресурсів для стабілізації роботи енергосистеми України.
27 січня президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії Крістіаном Штокером шляхи підтримки енергосистеми України.
В грудні минулого року парламент Австрії підтримав резолюцію з осудом порушення Росією прав людини на окупованих територіях України та поводження з українцями у полоні.