До Києва прибула глава МЗС Австрії

Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі X.

Глава МЗС України написав, що очікує плідних переговорів для просування українсько-австрійського партнерства.

"Австрія – наш справжній друг і партнер, який демонструє, що нейтралітет – це не байдужість", – наголосив Сибіга.

– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 20, 2026

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Австрія виділила 60 млн євро на закупівлю енергетичного обладнання, техніки та ресурсів для стабілізації роботи енергосистеми України.

27 січня президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії Крістіаном Штокером шляхи підтримки енергосистеми України.

В грудні минулого року парламент Австрії підтримав резолюцію з осудом порушення Росією прав людини на окупованих територіях України та поводження з українцями у полоні.