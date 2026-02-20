Укр Рус Eng

До Києва прибула глава МЗС Австрії

Новини — П'ятниця, 20 лютого 2026, 11:47 — Ольга Ковальчук

Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі X.

Глава МЗС України написав, що очікує плідних переговорів для просування українсько-австрійського партнерства.

"Австрія – наш справжній друг і партнер, який демонструє, що нейтралітет – це не байдужість", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Австрія виділила 60 млн євро на закупівлю енергетичного обладнання, техніки та ресурсів для стабілізації роботи енергосистеми України.

27 січня президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії Крістіаном Штокером шляхи підтримки енергосистеми України.

В грудні минулого року парламент Австрії підтримав резолюцію з осудом порушення Росією прав людини на окупованих територіях України та поводження з українцями у полоні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія
Реклама: