У МЗС прозвітували про енергетичну допомогу від партнерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив список енергетичного обладнання, яке міжнародні партнери передали Україні в січні.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію опублікував у Facebook.

За його словами, у січні Бельгія передала Україні 22 мобільні котельні, а також три генератори для Києва, Одеси та Фастова.

Чеська організація Post Bellum зібрала кошти та закупила 36 генераторів, які передано у Львів, Тернопіль, Київ, Дніпро, Миколаїв, Херсон.

Посольство України в Болгарії поставило 17 генераторів різної потужності.

Данська ГО Bevar Ukraine передала промислові джерела безперебійного живлення (дві станції потужністю 100 кВт та 80 кВт), а також генератор потужністю 22 кВт, який буде передано одній із лікарень міста Києва.

Від Хорватії отримано 2 генератори, які надали Сумській ОВА. Також на Сумщину передали 14 генераторів від Молдови та 9 від Грузії.

Європейський Союз у січні 2026 року ухвалив рішення про передачу 445 генераторів для потреб українських споживачів.

Окремі держави-партнери, зокрема Норвегія (200 млн доларів), Німеччина та Австрія (60 млн євро), та Велика Британія (20 млн фунтів), виділили кошти на закупівлю енергетичного обладнання, техніки та ресурсів для стабілізації роботи енергосистеми України.

Раніше у понеділок міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав небайдужих у всьому світі влаштовувати благодійні збори на підтримку українців в умовах суворої зими та постійних руйнувань енергосистеми – так, як це зробили у Польщі.

Також Сибіга подякував полякам, які зібрали вже понад 3 млн злотих на генератори для Києва і знову підвищили цільову суму через потік нових донатів.

Напередодні стало відомо, що Італія найближчим часом передасть Україні близько 80 промислових бойлерів.