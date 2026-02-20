Укр Рус Eng

В Киев прибыла глава МИД Австрии

Новости — Пятница, 20 февраля 2026, 11:47 — Ольга Ковальчук

Федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в сети X.

Глава МИД Украины написал, что ожидает плодотворных переговоров для продвижения украинско-австрийского партнерства.

"Австрия – наш настоящий друг и партнер, который демонстрирует, что нейтралитет – это не равнодушие", – подчеркнул Сибига.

Напомним, в январе стало известно, что Австрия выделила 60 млн евро на закупку энергетического оборудования, техники и ресурсов для стабилизации работы энергосистемы Украины.

27 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Кристианом Штокером пути поддержки энергосистемы Украины.

В декабре прошлого года парламент Австрии поддержал резолюцию с осуждением нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Украины и обращения с украинцами в плену.

Австрія
