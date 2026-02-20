В Киев прибыла глава МИД Австрии
Федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в сети X.
Глава МИД Украины написал, что ожидает плодотворных переговоров для продвижения украинско-австрийского партнерства.
"Австрия – наш настоящий друг и партнер, который демонстрирует, что нейтралитет – это не равнодушие", – подчеркнул Сибига.
Welcome to Kyiv, @BMeinl!– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 20, 2026
Austria is our true friend and partner, demonstrating that neutrality is not indifference.
I am grateful for Austria’s and Beate’s personal leadership and look forward to fruitful talks today to advance the Ukrainian-Austrian partnership.
🇺🇦🇦🇹 pic.twitter.com/5HtNTFi4O6
Напомним, в январе стало известно, что Австрия выделила 60 млн евро на закупку энергетического оборудования, техники и ресурсов для стабилизации работы энергосистемы Украины.
27 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Кристианом Штокером пути поддержки энергосистемы Украины.
В декабре прошлого года парламент Австрии поддержал резолюцию с осуждением нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Украины и обращения с украинцами в плену.