Зеленський поговорив з канцлером Австрії енергетичну ситуацію в Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії Крістіаном Штокером шляхи підтримки енергосистеми України.

Як передає "Європейська правда", про це він написав в Х.

За словами Зеленського, Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували.

Він оцінив внесок Австрії, яка минулого тижня виділила кошти на підтримку українського енергетичного сектору.

"Обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми", – розповів Зеленський.

Він також поінформував Штокера про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Еміратах минулого тижня. Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки.

"Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", – наголосив Зеленський.

Він також запросив Штокера приїхати до України, щоб продовжити наш діалог уже під час особистої зустрічі.

У понеділок, 26 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня США, Україна та Росія обговорювали параметри завершення війни.

Серед тем переговорів команд в ОАЕ – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.