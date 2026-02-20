Норвегія виводить частину військових з Іраку через ймовірність війни у регіоні

Норвегія вирішила вивести з Іраку щонайменш частину своїх військових у зв’язку з напруженою ситуацією на Близькому Сході.

Про це повідомляє VG, пише "Європейська правда".

У Збройних силах Норвегію у п’ятницю підтвердили, що принаймні частину нечисленної місії норвезьких військових в Іраку переводять звідти у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.

Норвегія має на території Іраку та Йорданії приблизно 60 військовослужбовців.

"Частину з них перевели в інші місця через напругу у регіоні, у координації з нашими партнерами. Ми перебуваємо у цих країнах для підтримки місцевих сил безпеки. Нова безпекова ситуація у регіоні ускладнює цю місію", – сказав речник Брін’яр Стродал.

Якої кількості військових стосується рішення, не уточнюють.

Як відомо, останніми днями наростають ознаки того, що США ближчим часом можуть розпочати масштабну збройну операцію проти Ірану. Вже кілька тижнів США нарощують військову присутність у регіоні.

Численні ЗМІ з посиланням на співрозмовників в адміністрації повідомляли, що військові приготування до операції фактично завершені і вона могла б початися вже цими вихідними, проте Дональд Трамп ще не ухвалив рішення.

Іран попередив ООН, що атакуватиме американські бази, якщо США застосують силу.

За даними ЗМІ, Британія не дозволила США використовувати свої бази для ударів по Ірану.