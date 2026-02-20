ЗМІ: Британія не дозволила США використовувати свої бази для ударів по Ірану

Велика Британія відмовилася надати Сполученим Штатам доступ до своїх баз на острові Дієго-Гарсія та в Глостерширі для ударів по Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Плани військових США щодо удару по Ірану передбачали використання британської та американської військової бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також авіабази Ферфорд у Глостерширі, де базується американський флот важких бомбардувальників.

Згідно з угодами між Лондоном і Вашингтоном, Пентагон може розпочинати операції з цих баз лише за попереднього схвалення британського уряду.

Відмова Британії дозволити використання цих об'єктів для атаки на Іран спонукала президента США Дональда Трампа відмовитися від підтримки британської угоди про передачу островів Чагос Маврикію.

ЗМІ повідомляли, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже у найближчі вихідні і президент США Дональд Трамп про це проінформований, однак рішення він ще не ухвалив.

За даними видання Axios, Сполучені Штати нібито дуже близькі до рішення про масштабну військову операцію проти Ірану і вона може початись вже незабаром.

Іран, тим часом попередив, що атакуватиме американські бази на Близькому Сході, якщо Вашингтон наважиться на застосування військової сили.