Іран попередив ООН, що атакуватиме американські бази, якщо США застосують силу

Іран звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша із попередженням про те, що американські військові об’єкти на Близькому Сході стануть "законними цілями", якщо США атакують країну.

Відповідний лист, як пише "Європейська правда", опублікував журналіст Axios Барак Равід у мережі X.

У зверненні до генсека ООН Іран пожалівся на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, які свідчать про "реальний ризик військової агресії".

Там додали, що Тегеран не хоче війни, але відповість "рішуче", якщо зазнає військового удару з боку Вашингтона.

"У разі нападу всі бази, об'єкти та активи ворожих сил у регіоні стануть законними цілями в контексті оборонної відповіді Ірану", – йдеться у листі.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що протягом 10 днів стане відомо, чи Вашингтон досягне ядерної угоди з Іраном. Інакше, за його словами, стануться "погані речі".

ЗМІ повідомляли, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже у найближчі вихідні і президент США Дональд Трамп про це проінформований, однак рішення він ще не ухвалив.

За даними видання Axios, Сполучені Штати нібито дуже близькі до рішення про масштабну військову операцію проти Ірану і вона може початись вже незабаром.

У вівторок відбувся черговий раунд перемовин США та Ірану у Женеві. Очільник МЗС Ірану після того заявив про "початок шляху до угоди" між країнами.