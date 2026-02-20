Норвегия выводит часть военных из Ирака из-за вероятности войны в регионе

Норвегия решила вывести из Ирака по меньшей мере часть своих военных в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает VG, пишет "Европейская правда".

В Вооруженных силах Норвегии в пятницу подтвердили, что по крайней мере часть немногочисленной миссии норвежских военных в Ираке переводят оттуда в связи с напряженной ситуацией в регионе.

Норвегия располагает на территории Ирака и Иордании примерно 60 военнослужащими.

"Часть из них перевели в другие места из-за напряженности в регионе, в координации с нашими партнерами. Мы находимся в этих странах для поддержки местных сил безопасности. Новая ситуация с безопасностью в регионе усложняет эту миссию", – сказал представитель Бриньяр Стродал.

Какого количества военных касается решения, не уточняют.

Как известно, в последние дни нарастают признаки того, что США в ближайшее время могут начать масштабную вооруженную операцию против Ирана. Уже несколько недель США наращивают военное присутствие в регионе.

Многочисленные СМИ со ссылкой на собеседников в администрации сообщали, что военные приготовления к операции фактически завершены и она могла бы начаться уже в эти выходные, однако Дональд Трамп еще не принял решение.

Иран предупредил ООН, что будет атаковать американские базы, если США применят силу.

По данным СМИ, Британия не позволила США использовать свои базы для ударов по Ирану.