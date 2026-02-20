ЗМІ: п'ять країн ЄС просувають створення в Африці центрів повернення мігрантів

Греція у координації з Німеччиною, Австрією, Нідерландами та Данією просуває план переведення мігрантів, чиї заяви про надання притулку були відхилені і яких не можна негайно повернути до країн походження, до центрів в Африці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Згідно з повідомленою інформацією, перші контакти щодо розміщення таких центрів, відомих як "центри повернення", були встановлені з Кенією, а найближчим часом очікуються переговори з Угандою та Руандою.

На понеділок у Брюсселі заплановано зустріч представників п'яти країн, які, як зазначається, дотримуються жорсткої міграційної політики, на високому технічному рівні. План планується представити 5 березня на засіданні Ради міністрів з питань міграції Європейського Союзу в Брюсселі.

Міграційна політика Греції стала більш жорсткою в останні місяці під час перебування на посаді міністра міграції Таноса Плевріса, що викликало критику з боку опозиції. Однак опитування показують, що ця політика має підтримку більшості і, як очікується, не зміниться. Навпаки, вона посилюється, а кабінет прем'єр-міністра надає міністру повну підтримку в цій сфері.

Міністр нещодавно оголосив, що Греція співпрацюватиме з Німеччиною для створення центрів повернення в Африці.

Це спеціальні установи, зазвичай розташовані в третіх країнах поза межами Європейського Союзу, де тимчасово розміщуються особи, чиї прохання про надання притулку були відхилені. Їхня мета – сприяти безпечнішому та швидшому поверненню мігрантів до країн походження, слугуючи інструментом для зміцнення міграційної політики ЄС.

Як зразок наводять протокол між Італією та Албанією, який передбачає переведення мігрантів з Італії до центрів в Албанії.

Згідно з планом, тисячі справ мігрантів, яким було надано притулок, переважно з Пакистану, Бангладеш, Сирії, Іраку та Єгипту, будуть переглянуті, а головна мета – їх повернення до країн походження. Якщо ці країни не приймуть їх, будуть використані центри повернення в Африці.

До центрів будуть направлятися лише мігранти з п'яти країн-учасниць. Якщо, наприклад, мігрант пакистанського походження не буде прийнятий своєю країною, його буде перевезено до спеціального центру в Африці. Греція стверджує, що як країна першого в'їзду та основне джерело подальших міграційних потоків, вона повинна брати участь у формуванні рішень, а не у затягуванні проблеми.

Нагадаємо, на початку лютого неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.