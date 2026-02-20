СМИ: пять стран ЕС продвигают создание в Африке центров возвращения мигрантов

Греция в координации с Германией, Австрией, Нидерландами и Данией продвигает план перевода мигрантов, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены и которых нельзя немедленно вернуть в страны происхождения, в центры в Африке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Согласно сообщенной информации, первые контакты по размещению таких центров, известных как "центры возвращения", были установлены с Кенией, а в ближайшее время ожидаются переговоры с Угандой и Руандой.

На понедельник в Брюсселе запланирована встреча представителей пяти стран, которые, как отмечается, придерживаются жесткой миграционной политики, на высоком техническом уровне. План планируется представить 5 марта на заседании Совета министров по вопросам миграции Европейского Союза в Брюсселе.

Миграционная политика Греции стала более жесткой в последние месяцы во время пребывания на посту министра миграции Таноса Плевриса, что вызвало критику со стороны оппозиции. Однако опросы показывают, что эта политика имеет поддержку большинства и, как ожидается, не изменится. Напротив, она усиливается, а кабинет премьер-министра оказывает министру полную поддержку в этой сфере.

Министр недавно объявил, что Греция будет сотрудничать с Германией для создания центров возвращения в Африке.

Это специальные учреждения, обычно расположенные в третьих странах за пределами Европейского Союза, где временно размещаются лица, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены. Их цель – способствовать более безопасному и быстрому возвращению мигрантов в страны происхождения, служа инструментом для укрепления миграционной политики ЕС.

В качестве примера приводят протокол между Италией и Албанией, который предусматривает перевод мигрантов из Италии в центры в Албании.

Согласно плану, тысячи дел мигрантов, которым было предоставлено убежище, преимущественно из Пакистана, Бангладеш, Сирии, Ирака и Египта, будут пересмотрены, а главная цель – их возвращение в страны происхождения. Если эти страны не примут их, будут использованы центры возвращения в Африке.

В центры будут направляться только мигранты из пяти стран-участниц. Если, например, мигрант пакистанского происхождения не будет принят своей страной, он будет перевезен в специальный центр в Африке. Греция утверждает, что как страна первого въезда и основной источник дальнейших миграционных потоков, она должна участвовать в формировании решений, а не в затягивании проблемы.

