ЗМІ: у європейських розвідках сумніваються в припиненні війни РФ проти України цьогоріч

Керівники європейських розвідок песимістично оцінюють шанси на досягнення цього року угоди про припинення війни Росії в Україні, незважаючи на твердження Дональда Трампа, що переговори за посередництва США наблизили перспективу угоди.

Про це Reuters заявили керівники п'яти європейських розвідувальних служб на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

Топрозвідники заявили, що Росія не хоче швидко закінчувати війну. Четверо з них сказали, що Москва використовує переговори зі США, щоб домогтися скасування санкцій і укладення бізнес-угод.

Переговори, останній раунд яких відбувся в Женеві цього тижня, є "театром", заявив один з керівників.

Ці зауваження вказують на разючу різницю в поглядах між європейськими столицями та Білим домом, який, за словами України, хоче укласти мирну угоду до червня, перед проміжними виборами до Конгресу США в листопаді. Трамп каже, що, на його думку, правитель Росії Владімір Путін хоче укласти угоду.

"Росія не прагне укласти мирну угоду. Вона прагне досягти своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", – заявив один із керівників європейських спецслужб. До цих цілей належать усунення українського лідера Володимира Зеленського та перетворення України на "нейтральний" буфер для Заходу.

Головна проблема, за словами другого керівника розвідки, полягає в тому, що Росія не хоче і не потребує швидкого миру, а її економіка "не перебуває на межі краху".

Хоча керівники розвідки не повідомили, як вони отримали цю інформацію, їхні служби використовують людські джерела, перехоплені повідомлення та різні інші засоби. Всі вони заявили, що вважають Росію пріоритетним об'єктом для збору розвідданих.

Другий керівник розвідки заявив, що Росія може бути задоволена територіально, якщо отримає решту Донецької області, але це не дозволить їй досягти своєї мети – повалення прозахідного уряду Зеленського.

Третій керівник розвідки сказав, що існує помилкова думка, що відмова України від Донецької області швидко призведе до укладення мирної угоди.

Керівник розвідки також висловив занепокоєння "дуже обмеженим" рівнем навичок ведення переговорів з Росією в Західній Європі, включаючи європейську сторону, яка, на думку Зеленського, повинна відігравати активну роль у переговорах.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не має великої надії на швидке закінчення загарбницької війни Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що за результатами дводенних перемовин у Женеві між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання є напрацювання у політичній складовій, але поки що позиції сторін різні, і такого прогресу, як у військовому напрямі, немає.

Раніше портал Axios повідомив, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".