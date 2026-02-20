Разведка Эстонии рассказала о проблемах россиян на фронте из-за отключения Starlink

В разведке Эстонии отметили, что блокировка терминалов Starlink и недавние ограничения в России в отношении Telegram создали ощутимые проблемы для российских военных.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом рассказал командующий разведывательного центра Сил обороны, полковник Эстонии Антс Кивисельг.

Кивисельг отметил, что скоординированное с Украиной блокирование Starlink компанией Space X, а также недавние российские ограничения по Telegram ощутимо сказались на ходе боевых действий.

"Ограничения на Starlink привели к уменьшению количества ударов российских БПЛА по украинским тыловым подразделениям, а ограничения на мессенджер замедлили обмен информацией между российскими военными на горизонтальном уровне. Поэтому система российского командования, контроль поражения и координация между подразделениями нарушилась – и это способствовало украинским контратакам", – рассказал чиновник.

Он отметил, что говорить о "коллапсе" системы управления у россиян неправильно, однако эти события однозначно повлияли на ход боевых действий.

Кивисельг отметил, что на прошлой неделе украинские силы начали контрнаступательные действия в Запорожской области в районе Гуляйполя и смогли стабилизировать ситуацию.

"Темы российского продвижения там очень замедлились, местами остановились, а украинцам удалось отбить назад некоторые оккупированные территории", – отметил полковник.

Он рассказал об определенных продвижениях украинских защитников также в районе Доброполья и Александровки в Донецкой области.

Кивисельг отметил, что РФ до сих пор не смогла реализовать свой замысел и окружить Покровск-Мирноград, несмотря на месяцы интенсивных боев, однако российские силы достигли определенных продвижений в этом районе. Продвижение есть и в районе Константиновки-Дружковки и Славянска.

Интенсивность воздушных ударов РФ против Украины в глубину территории осталась примерно стабильной – в среднем 1100 БПЛА и 60 ракет в неделю. Целями остаются объекты энергетики, транспортная инфраструктура, промышленность, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

Полковник рассказал, что параллельно Украина наносит удары вглубь территории России, перечислив ряд НПЗ, терминалов, заводов и объектов энергетики, которые стали целями таких ударов.

Разведка Британии проанализировала воздушные атаки РФ против Украины в январе-феврале.

Также сообщалось, что в европейских разведках сомневаются в том, что российско-украинская война закончится в 2026 году.