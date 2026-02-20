Маскова X оскаржує штраф ЄС на 120 млн євро 

Соцмережа X (у минулому Twitter), що належить американському мільярдеру Ілону Маску, оскаржує у суді штраф Єврокомісії на 120 млн євро за недотримання цифрового законодавства ЄС.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Соцмережа X оскаржила у суді накладений у грудні штраф Єврокомісії у розмірі 120 млн євро за недотримання вимог, передбачених Актом про цифрові послуги (DSA).

Нагадаємо, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Це рішення різко розкритикували топпосадовці США, прирівнявши дії Єврокомісії до "цензури", а власник компанії, мільярдер Ілон Маск закликав "ліквідувати" ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після того порадив Маску полетіти на Марс.