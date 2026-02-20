Сеть X Илона Маска оспаривает штраф ЕС на 120 млн евро

Соцсеть X (в прошлом Twitter), принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, оспаривает в суде штраф Еврокомиссии на 120 млн евро за несоблюдение цифрового законодательства ЕС.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Соцсеть X обжаловала в суде наложенный в декабре штраф Еврокомиссии в размере 120 млн евро за несоблюдение требований, предусмотренных Актом о цифровых услугах (DSA).

Напомним, 5 декабря Еврокомиссия оштрафовала Х на 120 млн евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

Это решение резко раскритиковали топ-чиновники США, приравняв действия Еврокомиссии к "цензуре", а владелец компании, миллиардер Илон Маск призвал "ликвидировать" ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после того посоветовал Маску полететь на Марс.